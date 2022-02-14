Россия сохранила вице-лидерство по количеству медалей после 11-го дня ОИ-2022 в Пекине
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Сборная России на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 14 февраля сохраняет второе место в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград. Сегодня российская сборная завоевала одну медаль. Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призёрами ОИ-2022 в соревнованиях танцевальных пар.
Всего в копилке россиян на данный момент 18 медалей: 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых.
На первом месте находится сборная Норвегии, которая завоевала 21 медаль (9-5-7). Тройку лучших замыкает команда США (7-6-3).
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