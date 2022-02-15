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Плющенко: после дела Валиевой понимаешь, что вопрос о повышении возрастного ценза очевиден

Плющенко: после дела Валиевой понимаешь, что вопрос о повышении возрастного ценза очевиден
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на ситуацию вокруг россиянки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

«Если бы Камилу Валиеву отстранили от личных соревнований, это было бы равносильно тому, что у человека отрезали руку или ногу. Олимпиада в Пекине потеряла бы рейтинг просмотров женского турнира и основную интригу. А 15-летняя девочка получила бы сильнейший психологический удар. У неё отняли бы мечту.

Не удивлюсь, если Netflix со временем захочет снять об этой истории фильм. Ведь девочка проходит не просто спортивный путь — а огонь, воду и олимпийские судебные трубы.

С ужасом думаю, какие испытания выпали за эти дни на долю Камилы. Тут не каждый взрослый спортсмен справится, а уж подросток… В такие моменты начинаешь понимать, что вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет уместен и очевиден. На взрослых стартах игра уже идёт по-взрослому!

Если решение CAS порадовало, то заявление МОК об отмене церемоний награждения по итогам командника и турнира одиночниц, конечно, огорчило. Что ж, лишнее напоминание о том, что история не закончена. Эти качели будут тянуться ещё не один месяц. В любом случае надо найти причину и понять, как запрещённый препарат попал в организм Камилы. У меня это не укладывается в голове. Я не верю, что наша фигуристка что-то принимала», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

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