Плющенко: с точки зрения физики Трусова сильнее и Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дал совет бывшей подопечной Александре Трусовой перед стартом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Что касается Саши Трусовой, то я убеждён — на Олимпиаде надо исполнять только те элементы, которые хорошо получаются. А не гнаться за рекордами в лице пяти четверных. Сделай меньше на один или два — но те, которые отработаны. То же самое с тройным акселем. Ну не даётся он — так не включай в короткую программу! Зачем надеяться на авось?! На этапах Гран-при ещё можно рискнуть. Но не на Олимпийских играх.
Сейчас Саше нужно не распыляться, а сконцентрироваться на том, что умеет лучше всего. Сделать свою работу чётко, качественно. Произвести впечатление на судей именно чистым прокатом.
Саша невероятно талантливая девочка, а уж с точки зрения физики вообще сильнее всех! И Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду! Я же работал с Сашей и видел, сколько она может сделать за тренировку четверных прыжков. Объём просто колоссальный! Никому даже не снилось!
Иногда на тренировках действительно прыгала пять четверных, хотя и нестабильно. А вот на соревнованиях ни разу не удавалось. На мой взгляд, дело исключительно в психологии. То, чего Саше не хватает. Как только научится справляться с волнением в решающий момент, начнёт обыгрывать всех», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 15 февраля 2022
-
02:00
-
01:43
-
01:30
-
01:23
-
01:04
-
01:00
-
00:56
-
00:43
-
00:29
-
00:12
-
00:00
- 14 февраля 2022
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:20
-
22:55
-
22:39
-
22:18
-
22:17
-
22:16
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:25