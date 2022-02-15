Плющенко: с точки зрения физики Трусова сильнее и Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дал совет бывшей подопечной Александре Трусовой перед стартом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Что касается Саши Трусовой, то я убеждён — на Олимпиаде надо исполнять только те элементы, которые хорошо получаются. А не гнаться за рекордами в лице пяти четверных. Сделай меньше на один или два — но те, которые отработаны. То же самое с тройным акселем. Ну не даётся он — так не включай в короткую программу! Зачем надеяться на авось?! На этапах Гран-при ещё можно рискнуть. Но не на Олимпийских играх.

Сейчас Саше нужно не распыляться, а сконцентрироваться на том, что умеет лучше всего. Сделать свою работу чётко, качественно. Произвести впечатление на судей именно чистым прокатом.

Саша невероятно талантливая девочка, а уж с точки зрения физики вообще сильнее всех! И Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду! Я же работал с Сашей и видел, сколько она может сделать за тренировку четверных прыжков. Объём просто колоссальный! Никому даже не снилось!

Иногда на тренировках действительно прыгала пять четверных, хотя и нестабильно. А вот на соревнованиях ни разу не удавалось. На мой взгляд, дело исключительно в психологии. То, чего Саше не хватает. Как только научится справляться с волнением в решающий момент, начнёт обыгрывать всех», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

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