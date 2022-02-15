«Единственная разница — что я темнокожая». Американская бегунья о решении CAS по Валиевой

Американская бегунья Ша'Карри Ричардсон раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Можем ли мы получить внятный ответ о разнице её положения и моего? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая.

Проваленный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако, мир узнал только сейчас, тогда как мой результат был опубликован в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны людьми. Ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идёт разбирательство. Мне все равно, что они говорят!» — написала Ричардсон в своём «твиттере».

Напомним, CAS разрешил 15-летней Валиевой участвовать в личном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

Ша'Карри сдала положительный допинг-тест в июне во время национального отбора на Олимпийские игры в Токио. Как стало известно, в её пробе обнаружены следы каннабиса. В итоге, она пропустила Игры-2021.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.