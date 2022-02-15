Познер: решение об отмене награждения говорит о слабости и беспринципности МОК

Известный телеведущий Владимир Познер прокомментировал решение международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Напомним, победу одержала сборная России, за которую выступала 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева. Допинг-тест Валиевой дал положительный результат, однако CAS допустил Валиеву к соревнованиям в личном турнире.

«Только что узнал о решении МОК не награждать команд-победительниц в фигурном катании. Решение, на мой взгляд, бездарное и говорящее о слабости и беспринципности МОК. Оставляю в стороне команду России, но в чем виноваты американцы и китайцы? Очевидно, МОК надеялся, что Валиеву снимут с соревнований, тогда можно было лишить и всю российскую команду первого места и вручить золото американской. Валиеву, однако, не сняли и, чтобы не вручить золото россиянам, решили не вручать никому ничего. Полнейший бред!» — приводит слова Познера «Спорт-экспресс».

Короткую программу женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

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