Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Объявлены стартовые номера российских биатлонистов на мужскую эстафету на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Карим Халили (2.1), Александр Логинов (2.2), Максим Цветков (2.3), Эдуард Латыпов (2.4).

Гонка состоится 15 февраля. Изначально она должна была начаться в 12:00 мск, но из-за морозов её перенесли на 9:30 мск.

На данный момент сборная России занимает восьмое место в общем медальном зачёте, завоевав 18 медалей (4 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых).

Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта, где будут разыграны 109 комплектов медалей.

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