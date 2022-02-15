В Олимпийском комитете США отреагировали на решение МОК отменить награждение командника

Директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США Кейт Хартман прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Мы безмерно гордимся сборной США по фигурному катанию и её историческим выступлением в командном зачёте. Они не только добились лучшего в истории результата и наибольшего количества набранных очков, но и продолжают воплощать дух и принципы команды США. Мы опустошены тем, что они покинут Пекин без их медалей в руках, но мы ценим намерение МОК обеспечить, чтобы нужные медали были вручены нужным людям. И будьте уверены, когда это время придет, они будут потрясающе отпразднованы», — приводит слова Хартман журналист Кристин Бреннан в своём «твиттере».

Напомним, победу одержала сборная России, за которую выступала 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева. Допинг-тест Валиевой дал положительный результат, однако CAS допустил Валиеву к соревнованиям в личном турнире. Сборная США в командном турнире заняла второе место. Бронзу завоевала национальная команда Японии.

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