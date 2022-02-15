«Потрясена до глубины души». Американская фигуристка о деле Камилы Валиевой

Брэди Теннелл, американская фигуристка, выступающая в одиночном катании, бронзовый призёр Олимпийских игр прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я действительно потрясена до глубины души тем, что мой вид спорта и Олимпийский комитет приняли такое решение. Как обидно для каждого фигуриста в нашем виде спорта узнать, что правила, по которым мы живём и тренируемся, являются одноразовыми. Моё сердце обращается ко всем чистым спортсменам, которые участвуют на этой Олимпиаде. Каждый из вас может выйти на лёд с гордостью, зная, что вы внесли свой вклад в поддержание олимпийских ценностей. Я должна задаться вопросом, какой сигнал это посылает не только другим спортсменам, но и всему остальному миру. Именно так мы хотим, чтобы наш вид спорта был представлен?», — написала Теннелл в своём «твиттере».

Напомним, CAS разрешил 15-летней Валиевой участвовать в личном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

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