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Вайцеховская – о деле Валиевой: наша страна понесла репутационные издержки

Вайцеховская – о деле Валиевой: наша страна понесла репутационные издержки
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Олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Уже были прецеденты в спорте, когда пробы шести-, семи-, восьмилетней давности анализировались на новом оборудовании – и открывались совершенно неожиданные подробности. Сама история очень тяжелая, никто от нее не выиграл.

Наша страна, безусловно, понесла определенные репутационные издержки, точно так же как клуб, в котором тренируется Валиева», – цитирует Вайцеховскую RT.

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