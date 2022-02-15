Таталина заняла четвёртое место в финале фристайла в слоупстайле на ОИ-2022

В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» завершился финал по фристайлу в слоупстайле среди женщин. Россию в финале представляла Анастасия Таталина, занявшая пятое место в квалификации. Ксения Орлова не смогла пройти квалификационный раунд, заняв 21-е место.
Таталина заняла место четвёртое место с результатом 75,51 балла. Золото у представительницы Швейцарии Матильды Гремо – 86,56 балла. На втором месте китаянка Эйлин Гу – 86,23 балла. Эстонка Келли Силдару заняла третье место – 82,06 балла.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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