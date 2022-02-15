Марина Анисина: Синицину и Кацапалова невозможно сравнивать с Пападакис и Сизероном

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2002 года Марина Анисина прокомментировала победу французской пары Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро.

«Заслуженная победа французской пары Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон. Победа, которую ждали 20 лет после нашего триумфа в 2002 году. Виктория Синицина и Никита Кацалапов были великолепны! Все были безукоризненны! Но так распределилась судьба для спортсменов, и одна, и другая пары откатались без ошибок, восхитительно! Их невозможно сравнивать, натуральные эмоции Синициной Кацалапова и отточенный минимализм Пападакис и Сизерона!» — написала Анисина в своём «инстаграме».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.