Марина Анисина: Синицину и Кацапалова невозможно сравнивать с Пападакис и Сизероном

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2002 года Марина Анисина прокомментировала победу французской пары Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро.
«Заслуженная победа французской пары Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон. Победа, которую ждали 20 лет после нашего триумфа в 2002 году. Виктория Синицина и Никита Кацалапов были великолепны! Все были безукоризненны! Но так распределилась судьба для спортсменов, и одна, и другая пары откатались без ошибок, восхитительно! Их невозможно сравнивать, натуральные эмоции Синициной Кацалапова и отточенный минимализм Пападакис и Сизерона!» — написала Анисина в своём «инстаграме».
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