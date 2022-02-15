Евгения Медведева отреагировала на решение по Камиле Валиевой, опубликовав эмодзи

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Камилы Валиевой и допустить 15-летнюю спортсменку к участию в личных соревнованиях.

Медведева разместила соответствующий пост в своём «инстаграме» и добавила ряд эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой

Личный турнир у фигуристок стартует сегодня, 15 февраля. Женщины представят короткую программу. Начало запланировано на 13:00 мск. Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м.

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