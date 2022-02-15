Член МОК – об отмене награждения: присудить медали в такой ситуации очень сложно

Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд ответил, зачем была отменена церемония награждения в командном турнире по фигурному катанию на Олмпиаде в Пекине.
«Мы понимаем, что испытывают команды, завоевавшие серебро и бронзу, но мы также рассчитываем на понимание с их стороны. Присудить медали в такой неопределённой ситуации очень сложно, велика вероятность допустить ошибку. Более дальновидное решение – пока не вручать медали. Надо разобраться с ситуацией и обеспечить двум другим командам возможность с достоинством получить свои медали», – передаёт слова Освальда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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