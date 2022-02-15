Организаторы изменили время старта командных лыжных спринтов на Олимпиаде в Пекине

Организаторы изменили время начала лыжных гонок, которые пройдут на зимних Олимпийских играх в Пекине завтра, 16 февраля, сообщает пресс-служба FIS. В программе соревнований значатся командные спринты классическим стилем.

Изначально полуфинал у женщин должен были начаться в 12:00 мск, за ним должен был стартовать мужской полуфинал. Начало финала было запланировано на 14:00. Из-за сильного холода полуфиналы командных спринтов начнутся в 10:15. Финалы стартуют в 12:15.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.