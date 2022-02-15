Таталина: считаю, что меня сегодня засудили
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В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» завершился финал по фристайлу в слоупстайле среди женщин. Россию в финале представляла Анастасия Таталина, занявшая пятое место в квалификации.
«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно», — цитирует Таталину ОКР.
Таталина заняла место четвёртое место с результатом 75,51 балла. Золото у представительницы Швейцарии Матильды Гремо – 86,56 балла. На втором месте китаянка Эйлин Гу – 86,23 балла. Эстонка Келли Силдару заняла третье место – 82,06 балла.
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