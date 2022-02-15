Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после завоевания швейцарской горнолыжницей Коринн Зутер золота в скоростном спуске.



В активе сборной России 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. У Швейцарии стало 5 золотых и 5 бронзовых медалей.



В медальном зачёте лидирует Норвегия (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.



На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте (2-6-9).



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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