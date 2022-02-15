Илья Авербух опубликовал пост о Щербаковой и Трусовой на фоне ситуации с Валиевой

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Он призвал поддержать российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову, в то время как в последние дни основное внимание приковано к Камиле Валиевой. Напомним, допинг-тест 15-летней Валиевой дал положительный результат, однако её допустили до личного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Дорогие друзья, в нашем характере такое есть — уж если мы за что-то взялись, то порой начинаем делать всё чересчур. У меня разрывается телефон от звонков журналистов, призывающих дать интервью в поддержку Камилы Валиевой. Она, безусловно, оказалась в сложнейшей ситуации. Мы все переживаем за Камилу, желаем ей удачи, но мой пост не о ней.

В этой шумихе мы забыли о том, как сложно проходить этот путь нашим двум замечательным, талантливым девчонкам, Анне Щербаковой и Саше Трусовой. Я пишу в их поддержку, о девочках, которых косвенно тоже коснулась эта ситуация. Давайте в равной степени поддерживать наших девчонок, которым завтра предстоит очень важный день», — написал Авербух.

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