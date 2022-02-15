Дочь Этери Тутберидзе высказалась о выступлении на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, опубликовала новый пост в «Инстаграме». Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, высказалась о выступлении на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Дуэт занял 14-е место.

«Мы счастливы, что нам выпала честь представлять страну на олимпийской арене. Спасибо Игорю Шпильбанду (тренеру. — Прим. «Чемпионата»). Спасибо всем за поддержку. Это только начало, поэтому работаем дальше», — написала Дэвис, прикрепив текст к фото со Смолкиным.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дианы Дэвис.

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