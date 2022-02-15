Россия – девятая в медальном зачёте, американец против Валиевой. Главное к утру

Россия занимает девятое место в медальном зачёте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, американский фигурист выступил против допуска российской фигуристки Камилы Валиевой к ОИ, российская фристайлистка Анастасия Таталина считает, что её засудили на Олимпиаде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
2. Американский фигурист: Валиеву нельзя допускать к ОИ. Это нанесёт им непоправимый вред.
3. Фристайлистка Анастасия Таталина: считаю, что меня сегодня засудили.
4. Маркеи: решение CAS по делу Валиевой приведёт к потере доверия к фигурному катанию.
5. Два гола и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить «Детройт».
6. Степанова ответила на подозрения шведского журналиста в использовании нелегальных мазей.
7. «Единственная разница — что я темнокожая». Американская бегунья о решении CAS по Валиевой.
8. В Олимпийском комитете США отреагировали на решение МОК отменить награждение командника.
9. Член МОК: дело Валиевой по существу не рассмотрено. Вряд ли она что-то делала в одиночку.
10. Глава Федерации лыж Норвегии подтвердил, что извинился перед Вяльбе за норвежские СМИ.
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