Аделина Сотникова — Камиле Валиевой: малышка, ты очень сильная девочка

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения 15-летней спортсменки, сдавшей положительный допинг-тест. Камила была допущена к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай), которые стартуют сегодня, 15 февраля.

«Ура! Малышка, ты очень сильная девочка. Выходи на лёд и кайфуй, удачи», — написала Сотникова в своём «инстаграме».

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