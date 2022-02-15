В МОК объяснили, как запрещённое вещество могло попасть в организм Камилы Валиевой

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, как запрещённое вещество могло попасть в организм 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат. По словам Освальда, оно могло попасть туда с продуктом, который употреблял её дедушка. Об этом сообщает журналист Том Шад в своём «твиттере», ссылаясь на слова чиновника.
Напомним, Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест. Камилу допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай), которые стартуют сегодня, 15 февраля.
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- 15 февраля 2022
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