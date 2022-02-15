Денис Спицов прокомментировал неудавшуюся погоню Клебо за Устюговым в эстафете ОИ-2022

Лыжник сборной России Денис Спицов прокомментировал то, что норвежец Йоханнес Клебо не смог догнать россиянина Сергея Устюгова на последнем этапе эстафеты на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Перед последним этапом отрыв сборной России от норвежцев был более 40 секунд.

«Если бы он (Клебо. — Прим. «Чемпионата») с ходу бросился догонять, там могло не быть шансов даже на серебро. Слишком тяжёлая трасса. Да и в какой-то момент он попытался, но быстро понял, что реально нужно думать о борьбе за второе место», — приводит слова Спицова «Спорт-экспресс».

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