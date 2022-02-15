Женская сборная России по кёрлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу в своём седьмом матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) обыграла команду Китая со счётом 11:5 (0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 4:0, 0:1, 3:0, 2:0). Это первая победа россиянок на олимпийском турнире после шести поражений подряд.



Результаты женской сборной России в предыдущих матчах

Россия — США — 3:9.

Россия — Швейцария — 7:8.

Россия — Южная Корея — 5:9.

Россия — Япония — 5:10.

Россия — Канада — 5:11.

Россия — Дания — 5:10.



В состав сборной России на Олимпиаду входят Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.



Расписание матчей сборной России

16 февраля

15:05. Россия — Швеция.



17 февраля

9:05. Россия — Великобритания.



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