Женская сборная России по кёрлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу в своём седьмом матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) обыграла команду Китая со счётом 11:5 (0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 4:0, 0:1, 3:0, 2:0). Это первая победа россиянок на олимпийском турнире после шести поражений подряд.
Результаты женской сборной России в предыдущих матчах
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
Россия — Япония — 5:10.
Россия — Канада — 5:11.
Россия — Дания — 5:10.
В состав сборной России на Олимпиаду входят Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Расписание матчей сборной России
16 февраля
15:05. Россия — Швеция.
17 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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