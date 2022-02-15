Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Женская сборная России по кёрлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Женская сборная России по кёрлингу в своём седьмом матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) обыграла команду Китая со счётом 11:5 (0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 4:0, 0:1, 3:0, 2:0). Это первая победа россиянок на олимпийском турнире после шести поражений подряд.

Результаты женской сборной России в предыдущих матчах
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
Россия — Япония — 5:10.
Россия — Канада — 5:11.
Россия — Дания — 5:10.

В состав сборной России на Олимпиаду входят Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Расписание матчей сборной России
16 февраля
15:05. Россия — Швеция.

17 февраля
9:05. Россия — Великобритания.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Кёрлинг
Женщины. 9-й тур. Китай - Россия
15 февраля 2022, вторник. 09:05 МСК
Китай
Окончено
5:11
Россия
Новость по теме
Мужская сборная России по кёрлингу проиграла Норвегии на Олимпиаде в Пекине
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022