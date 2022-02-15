Турышев – об этапе Большунова: давали расклад каждые 300 метров

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как вели по трассе на втором этапе лыжной эстафеты на зимней Олимпиаде в Пекине Александра Большунова.
«Саня Большунов перед гонкой просил давать ему как можно больше информации: как идут соперники по отсечкам, чтобы слишком быстро не кидаться, а постепенно наращивать темп. Мы говорили Саше расклад каждые 300 метров – как он проходит спуски, подъёмы и равнину. Большунов всё контролировал.
После эстафеты мы слышали и читали такие мнения, что Ийво Нисканен на своём этапе отыграл у Саши около 50 секунд. Да, отыграл. Но они по разным трассам ехали! Большунов шёл первым, прокладчики проходили до него по лыжне за 3-5 минут, а снег не прекращался и успевал трассу прикрывать. Получается, он торил трассу для остальных. Нисканен, отстававший почти на две минуты, шёл вообще после группы лидеров, то есть по чистой трассе и накатанной лыжне.
Нисканен, безусловно, очень силён, он отлично провёл свой этап. А Большунов прошёл свой этап фантастически. Он увеличил преимущество над Норвегией до минуты», — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».
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- 15 февраля 2022
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