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Мужская сборная России по биатлону лидирует после 2-го этапа эстафеты на Олимпиаде-2022

Мужская сборная России по биатлону лидирует после 2-го этапа эстафеты на Олимпиаде-2022
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Сборная России по биатлону сохранила лидерство после второго этапа мужской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). На втором этапе за российскую команду выступал Александр Логинов. На первом огневом рубеже он обошёлся без промахов, на втором использовал два дополнительных патрона.

За Россию на третьем этапе выступит Максим Цветков.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (гонка преследования).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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