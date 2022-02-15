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Вероника Степанова: Олимпиада, до свидания!

Вероника Степанова: Олимпиада, до свидания!
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Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост в своём «инстаграме» о выступлении на зимних Олимпийских играх в Пекине. Ранее она выиграла золото в составе эстафетной четвёрки.

«Veni, vidi, vici! Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу. Благодарю всех! И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей лыж», — написала Степанова.

Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой.

В составе женской сборной России в эстафете золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Олимпиада завершится 20 февраля.

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