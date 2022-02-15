Турышев – о победном этапе Устюгова: «Спокойнее, ещё спокойнее!»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как тренеры и команда напутствовали на финальный этап лыжной эстафеты на зимней Олимпиаде в Пекине Сергея Устюгова.

«Перед стартом Сергея Устюгова мы сказали ему, чтобы начинал спокойно, очень спокойно. Елена Валерьевна по рации говорила то же самое, Алексей Червоткин с Александром Большуновым после своих этапов сказали, что начинать быстро нельзя, накрывает. Устюгов пробегал мимо меня, я ему кричал: «Сергей, спокойно, никуда не дёргайся, всё в порядке!»

А потом по рации информация: Устюгов выигрывает на каждой отсечке, на каждых 300 метрах! Да как так-то? По ощущениям, он шёл спокойно, никуда не рвался, но за один километр бросил Йоханнесу Клебо и другим преследователям 15 секунд! В чём дело? Либо Серёга рванул, либо Клебо слишком медленно начал. Когда норвежец пробежал мимо меня, я понял, что это норвежец пошёл таким темпом. Юрий Викторович Бородавко тоже крикнул ему: «Ещё спокойнее!»

Сергей пошёл ещё спокойнее. В конце первого круга Йоханнес предпринял попытку атаки, которая и решила судьбу гонки. Отрыв сократился до 42 секунд, а мы кричали Устюгову: «Серый, всё нормально, просто держи этот темп и никуда не рвись». Устюгов именно этот и сделал. После первого подъёма на втором круге Клебо начал оборачиваться и всё стало ясно.

В горах при ускорениях тебя может вырубить по щелчку пальцев. Это же не равнина, и отставание не 20 секунд. В общем, Йоханнес предпочёл сосредоточиться на борьбе за втором место и удержать синицу в руках. В какой-то момент даже показалось, что француз Морис Манифика сможет обыграть Клебо, но нет. С другой стороны, кто бы до гонки мог сказать, что сборная Франции забежит в тройку призёров? А они каждый раз на крупных турнирах это делают, даже когда состав у них вроде бы слабый», — рассказал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».

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