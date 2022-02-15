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Эдуард Латыпов разрыдался после своего провала в эстафете на Олимпиаде

Эдуард Латыпов разрыдался после своего провала в эстафете на Олимпиаде
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов эмоционально отреагировал на своё провальное выступление в концовке эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Он уверенно лидировал перед последней стойкой, но не сумел закрыть две мишени, использовав все три дополнительных патрона.

Латыпов отправился на два штрафных круга и в итоге финишировал третьим. Сразу после финиша Эдуард упал и разрыдался.

Золото в эстафете выиграла Норвегия, серебро завоевала Франция.

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«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

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