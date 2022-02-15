Журова — о бронзе в эстафете: ругать не будем, биатлон — непредсказуемый вид спорта

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга.

«Это психология, даже не физика. Может, расслабился, думал, что уже выиграли, так как отрыв был большой. Один, два промаха — можно было спокойно завоевать медаль. Но столько промахов… Предположить нельзя было.



Правильно сказал Дима Губерниев: если бы месяц назад мы радовались и бронзе, то сейчас было реальное золото… Не представляю, что ребята сейчас чувствуют. Ругать не будем: это медаль, а биатлон — абсолютно непредсказуемый вид спорта. Норвежцы отставали, и смотрите — сейчас олимпийские чемпионы. Халили — молодец, дал команде настрой и преимущество. Вся страна сейчас очень расстроится. Этой медали очень не хватало, она была очень нужна», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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