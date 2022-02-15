Норвежский комментатор: Кристиансен сотворил биатлонное чудо!

Норвежский комментатор Андреас Стабрун Смит прокомментировал победу национальной команды в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. На протяжении долгого времени лидировала сборная России, однако два штрафных круга Эдуарда Латыпова на последней стрельбе отбросили россиян на третье место.

«Это всё равно будет норвежское золото? Кристиансен сотворил биатлонное чудо! Теперь Легрейд стоит и смеётся, как ребёнок. Он был уверен, что всё провалил (на первом этапе. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова комментатора NRK.

Сборная России на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Латыпов (гонка преследования); Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов (эстафета).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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