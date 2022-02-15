Эдуард Латыпов завоевал свою третью медаль на Олимпийских играх в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов сегодня, 15 февраля, завоевал свою третью медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе сборной России он стал бронзовым призёром в эстафете.

Ранее Латыпов завоевал бронзу в смешанной эстафете и в гонке преследования.

Сборная России уверенно лидировала в эстафете перед заключительной стойкой, но Латыпов ушёл на два штрафных круга и в итоге финишировал третьим. Золото выиграла Норвегия, серебро — у Франции.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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