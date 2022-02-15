Нуждов — Латыпову: испытание, которое преодолеешь и станешь выдающимся спортсменом

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга.

«Единственное правильные слова в данный момент — желаю, чтобы эта ситуация сделала Эдуарда Латыпова только сильнее. Ни в коем случае не хочется, чтобы это отрицательно повлияло на его дальнейшую спортивную карьеру. Это очередное испытание, которое Эдик с успехом преодолеет и станет выдающимся спортсменом», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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