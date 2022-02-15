В Госдуме отреагировали на упущенное золото в мужской эстафете на Олимпиаде-2022

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал завоевание сборной России бронзовых медалей в мужской биатлонной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Очень обидно. У нас был комитет, сидели вместе с Шипулиным: пришлось одним глазом смотреть на биатлон, другим — вести совещание. Все сильно расстроены, были практически уверены, что вот она — долгожданная медаль. Столько промахов, конечно… Мы поздравили наших ребят с бронзой — это тоже результат, но ожидали большего.

Бронза — это хорошая, дорогая медаль. Не надо искать крайних, виновных. Тренеры и сами спортсмены разберутся, что произошло. Есть причина такого количества промахов», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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