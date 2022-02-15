Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Рийбер выиграл прыжковую часть соревнований двоеборцев на ОИ. Лучший из россиян — 42-й

Рийбер выиграл прыжковую часть соревнований двоеборцев на ОИ. Лучший из россиян — 42-й
Комментарии

Норвежец Ярль Магнус Рийбер выиграл прыжковую часть соревнований по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второе место поделили эстонец Кристьян Илвес и японец Риота Ямамото, которые будут стартовать в лыжной гонке с отставанием в 44 секунды. Лучший из россиян, Артём Галунин, стал 42-м.

Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-140
1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 139,8.
2. Кристьян Илвес (Эстония) и Риота Ямамото (Япония) — 128,7 (отставание в лыжной гонке — 44 секунды)...
42. Артём Галунин (Россия) — 58,0 (+5.27)...
44. Вячеслав Барков (Россия) — 53,3 (+5.46)...
48. Самир Мастиев (Россия) — 20,4 (+7.58).

Лыжная гонка на 10 км начнётся в 13:30 мск.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Лыжное двоеборье
Трамплин HS-140
15 февраля 2022, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Ярль Магнус Рийбер
Норвегия
139.8
2
Кристьян Илвес
Эстония
128.7
3
Риота Ямамото
Япония
128.7
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022