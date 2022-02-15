Рийбер выиграл прыжковую часть соревнований двоеборцев на ОИ. Лучший из россиян — 42-й

Норвежец Ярль Магнус Рийбер выиграл прыжковую часть соревнований по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второе место поделили эстонец Кристьян Илвес и японец Риота Ямамото, которые будут стартовать в лыжной гонке с отставанием в 44 секунды. Лучший из россиян, Артём Галунин, стал 42-м.



Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-140

1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 139,8.

2. Кристьян Илвес (Эстония) и Риота Ямамото (Япония) — 128,7 (отставание в лыжной гонке — 44 секунды)...

42. Артём Галунин (Россия) — 58,0 (+5.27)...

44. Вячеслав Барков (Россия) — 53,3 (+5.46)...

48. Самир Мастиев (Россия) — 20,4 (+7.58).



Лыжная гонка на 10 км начнётся в 13:30 мск.

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