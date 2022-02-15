Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала пост, посвящённый предстоящему выступлению соотечественниц Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Вчера Илья Авербух сказал очень правильные слова, что мы совсем забыли о том, что Россию на Олимпиаде в женском одиночном катании представят сразу 3 фигуристки! Я знаю, какой сложный путь был у каждой из этих девочек, знаю, что они сейчас чувствуют. Знаю, что чувствуют те, кто не попал на Олимпиаду.



У каждого могут быть свои симпатии, но я предлагаю нам всем объединиться и болеть за всех трёх выдающихся спортсменок. Они все заслуживают внимания и приехали сюда за медалями. Я искренне болею за каждую из вас. И надеюсь, что после Игр крепко вас обниму! Вы — лучшие!» — написала Медведева в своём «инстаграме».

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