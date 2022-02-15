Экс-президент СБР объяснил неуверенную стрельбу Латыпова на последнем этапе эстафеты на ОИ

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал провальную стрельбу Эдуарда Латыпова на последней стойке в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россиянин уверенно лидировал, но после заключительной стрельбы ушёл на два штрафных круга и финишировал третьим.



«Сегодня была наша погода: мы в неё умеем стрелять. К сожалению, психология сыграла огромную роль с Эдуардом. Он просто «сгорел» до рубежа. Было преимущество, Латыпов очень хотел выиграть, его затрясло. Был слабый ветер — но это биатлон, который не может заканчиваться где-то на промежутке. Он заканчивается после последнего выстрела. Чисто психология. Латыпов ехал и переживал — это нормально для многих биатлонистов. Он не смог переварить эмоции, они его погубили.



Все мы знаем Эдуарда, он хороший парень. Мы все переживаем за команду, но, к сожалению, такое бывает. Если бы до старта нам сказали, что будет бронза, то мы бы просто радовались. Помарка оказалась сильная, но медаль всё равно есть», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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