Руслан Захаров стал первым российским медалистом в шорт-треке и беге на коньках на ОИ

Россиянин Руслан Захаров, пробившийся в составе национальной сборной в финал олимпийских состязаний по конькобежному спорту в командной гонке преследования, стал первым спортсменом страны, завоевавшим медали в двух разных конькобежных дисциплинах.
На Олимпиаде-2014, прошедшей в Сочи, Захаров выиграл золотую медаль в шорт-треке в мужской эстафете.
Напомним, что российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Захаров вышли в финал командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В полуфинале их соперниками были представители США. Россияне преодолели дистанцию на 0,43 секунды быстрее, побив олимпийский рекорд. Теперь он составляет 3.36,62.
Соперниками сборной России в решающем забеге станут представители Норвегии. Финал состоится сегодня, 15 февраля, и начнётся в 11:47 мск.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 15 февраля 2022
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