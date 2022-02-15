Ростовцев: желаю Латыпову перенести негодование, которое выльют на него наши болельщики

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне завоевали бронзу, хотя до последней стрельбы лидировали с большим отрывом. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга. Золото завоевала сборная Норвегии, серебро — французы.

«Мы все расстроены. Верили, что сегодня могли выиграть. У ребят был сумасшедший настрой, и на рубежах они работали сконцентрированно. Было видно, как тяжело давалась гонка Максиму Цветкову. Тем отраднее, что он собрался на стрельбе и два раза отстрелял пять из пяти. Конечно, минутное преимущество давало нам надежду на победу. Но есть аксиома: победу приносит стрельба стоя. В любом случае медаль — достижение, но золото было очень уж близко.

Что касается Латыпова, то пять промахов на последнем рубеже — это только голова и ничего больше. Был ветерок, но не такой сильный, чтобы подобным образом с ним не справиться. Думаю, Эдуард просто испугался. Пожелаю Латыпову безболезненно перенести то негодование, которое сейчас на него выльют наши болельщики», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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