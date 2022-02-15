Васильев — о Латыпове: задрожал и сделал детские ошибки. Рассказы про ветер — чушь

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал провальную стрельбу Эдуарда Латыпова на последней стойке в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россиянин уверенно лидировал, но после заключительной стрельбы ушёл на два штрафных круга и финишировал третьим.
«Всё очень просто: сработала психология. После первых двух промахов всё покатилось как снежный ком: началась паника, выцеливание дрожащими руками… Это вообще никому не нужно — надо быстро стрелять. Все эти рассказы про сильный ветер — чушь. Кристиансен пришёл и отстрелялся без дополнительных патронов. Ну, значит, можно было стрелять. Конечно, ветер был — никто не спорит. Но не такой, чтобы два круга крутить. Он сделал огромную ошибку: задрожал, испугался и весь затрясся. Максимально детские ошибки», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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