Черезов: главное, чтобы неудача не стала для Латыпова триггером. Надо двигаться дальше

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировала выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга.
«Вся страна сейчас расстроена и разочарована из-за упущенного золота. У нас есть бронзовая медаль, но как мы её добыли? Ребята на протяжении долгого времени шли с минутным преимуществом, но последний рубеж внёс свои коррективы.
Главное, чтобы неудача в стрельбе не стала для Латыпова внутренним триггером. Из-за его последнего рубежа золото стало бронзой. Это первая Олимпиада для Эдуарда, его второй сезон в целом. Необходимо сейчас сделать выводы и двигаться дальше.
Причина пяти промахов на последнем рубеже банальна — волнение. Эдуард понимал, что от него зависит вообще всё. Но могло быть и хуже, так как сзади шёл немец и мог его обогнать. Хорошо ещё, что бронза есть», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 15 февраля 2022
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:57
-
12:50
-
12:46
-
12:46
-
12:46
-
12:40
-
12:38
-
12:37
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:28
-
12:28
-
12:24
-
12:22
-
12:21
-
12:20
-
12:20
-
12:18
-
12:18
-
12:13
-
12:13
-
12:11
-
12:09
-
12:08
-
12:07
-
12:04