Черезов: главное, чтобы неудача не стала для Латыпова триггером. Надо двигаться дальше

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировала выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга.



«Вся страна сейчас расстроена и разочарована из-за упущенного золота. У нас есть бронзовая медаль, но как мы её добыли? Ребята на протяжении долгого времени шли с минутным преимуществом, но последний рубеж внёс свои коррективы.



Главное, чтобы неудача в стрельбе не стала для Латыпова внутренним триггером. Из-за его последнего рубежа золото стало бронзой. Это первая Олимпиада для Эдуарда, его второй сезон в целом. Необходимо сейчас сделать выводы и двигаться дальше.



Причина пяти промахов на последнем рубеже банальна — волнение. Эдуард понимал, что от него зависит вообще всё. Но могло быть и хуже, так как сзади шёл немец и мог его обогнать. Хорошо ещё, что бронза есть», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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