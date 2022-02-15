Камила Валиева дважды упала в прогоне короткой программы на тренировке Олимпиады-2022
Поделиться
Российская фигуристка Камила Валиева не смогла избежать падений в прогоне короткой программы на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. 15-летняя спортсменка дважды упала с тройного акселя: сперва в начале, а затем в конце прогона.
Вот как выглядел прогон произвольной программы Валиевой: тройной аксель (падение), тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной аксель (падение).
Короткую программу женщины покажут сегодня, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:57
-
12:50
-
12:46
-
12:46
-
12:46
-
12:40
-
12:38
-
12:37
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:28
-
12:28
-
12:24
-
12:22
-
12:21
-
12:20
-
12:20
-
12:18
-
12:18
-
12:13
-
12:13
-
12:11
-
12:09
-
12:08
-
12:07
-
12:04
Партнерский контент