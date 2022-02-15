Камила Валиева дважды упала в прогоне короткой программы на тренировке Олимпиады-2022

Российская фигуристка Камила Валиева не смогла избежать падений в прогоне короткой программы на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. 15-летняя спортсменка дважды упала с тройного акселя: сперва в начале, а затем в конце прогона.

Вот как выглядел прогон произвольной программы Валиевой: тройной аксель (падение), тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной аксель (падение).

Короткую программу женщины покажут сегодня, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

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