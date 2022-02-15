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Ярошенко: сейчас найдётся мало людей, которые обвинят Латыпова в упущенном золоте

Ярошенко: сейчас найдётся мало людей, которые обвинят Латыпова в упущенном золоте
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга.

«Надо радоваться этой бронзовой награде. Медаль на Олимпийских играх — очень хороший результат. Латыпов просто не справился с нервами. Если бы подошёл с более холодной головой, чисто математически высчитать, даже с одним штрафных кругом ушёл бы лидером. Видимо, Эдуарда ужасно трясло. Был бы ветер, возможно, Латыпов бы спокойнее стрелял — боролся бы с ветром, а не с мыслями.

Сейчас найдётся мало людей, которые обвинят Эдуарда в упущенном золоте. Человек достойный, завоевал бронзовую медаль. Думаю, с Логиновым он ещё будет бороться в масс-старте, видно, что они на ходу. Тяжело переварить, что подвёл болельщиков, родных. Может, если бы у россиян был другой менталитет — единоличный что ли, наверное, меньше переживали. Нас воспитывали, что нужно прежде думать о команде, поэтому командные гонки тяжело нам даются. Ты думаешь не за себя, а за команду и страну.

Конечно, будет тяжело. Латыпов будет помнить об этом. Желаю Эдуарду стать олимпийским чемпионом либо в масс-старте, либо на следующих Играх. Шанс сегодня был колоссальный. Это говорит о том, что команда сильная, такой сбалансированной команды, как у нас, на данный момент на Олимпиаде нет», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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