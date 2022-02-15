Александра Трусова небезупречно провела прогон короткой программы на тренировке ОИ-2022
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Российская фигуристка Александра Трусова небезупречно выступила в прогоне короткой программы на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. 17-летняя спортсменка исполнила тройной аксель с приземлением на две ноги.
Вот как выглядел прогон короткой программы Трусовой: тройной аксель (приземление на две ноги), тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп.
Короткую программу на зимней Олимпиаде в Пекине женщины покажут сегодня, 15 февраля, произвольную программу — в четверг, 17 февраля.
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