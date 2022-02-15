Анна Щербакова чисто провела прогон короткой программы на тренировке ОИ-2022

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила прогон короткой программы на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. 17-летняя спортсменка сделала три тройных прыжка.

Вот как выглядел прогон короткой программы Анны Щербаковой: двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Короткую программу на зимней Олимпиаде в Пекине женщины покажут сегодня, 15 февраля, произвольную программу — в четверг, 17 февраля. Напомним, в командном турнире победу одержала сборная России.

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