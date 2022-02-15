Норвежский чемпион ОИ обратился к россиянам на фоне провала Эдуарда Латыпова в эстафете

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Эмиль Хегле Свендсен обратился к россиянам на фоне провала биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова, который ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Мыслями и чувствами я с Эдом Латыповым. Я был в подобной ситуации в 2014 году. Не обижайте его, русские люди», — написал Свендсен в своём «твиттере».
Сборная России на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Латыпов (гонка преследования); Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов (эстафета).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 15 февраля 2022
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