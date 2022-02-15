Васильев дал совет Латыпову после упущенного золота в эстафете на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россиянин уверенно лидировал, но после заключительной стрельбы ушёл на два штрафных круга и финишировал третьим.
«По-человечьи Латыпова надо поддержать. Хоть и говорят, что у каждого спортсмена такое бывает — нет уж! Тем более на Олимпийских игр. Дай бог ему удачной карьеры. Это теперь войдёт в историю как неиспользованный шанс. Совет? Эмоции постепенно уходят на второй план — всё успокаивается. Жизнь продолжается. Пережить такое крайне тяжело не только участникам — всей стране. Убиваться Эдику не стоит — хорошо хоть бронзовые медали есть. Надо продолжать жить дальше», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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- 15 февраля 2022
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