Сборные Норвегии и Швеции назвали составы на командные спринты на Олимпиаде-2022

Сборные Норвегии и Швеции по лыжным гонкам объявили составы на мужской и женский командные спринты, которые состоятся завтра, 16 февраля.

За мужскую сборную Норвегии побегут Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Женскую команду представят Тириль Венг и Майкен Касперсен Фалла.

За мужскую сборную Швеции побегут Вильям Порома и Оскар Свенссон. Женскую команду представят Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

Напомним, значально полуфинал у женщин должен были начаться в 12:00 мск, за ним должен был стартовать мужской полуфинал. Начало финала было запланировано на 14:00. Из-за сильного холода полуфиналы командных спринтов начнутся в 10:15. Финалы стартуют в 12:15.

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