Максим Цветков: сейчас очень сложно с эмоциями

Российский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями от эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Команда в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. Латыпов уверенно лидировал, но на последней стойке ушёл на два штрафных круга.
«После четвёртых мест я был эмоционально опустошён и сейчас очень сложно с эмоциями. Хочу сказать спасибо команде, всем кто поддерживал нас на этом пути. Мы рады, что сегодня третьи. Честно не помню, какие были слова на финише: мы поздравляли друг друга. Молодцы», — передаёт слова Цветкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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