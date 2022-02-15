Латыпова успокаивали после финиша, норвежцы праздновали золото. Лучшие фото эстафеты ОИ-22

Сегодня, 15 февраля, сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на зимних Олимпийских играх. Второе место заняла команда Франции. Сборная России финишировала третьей. До последнего огневого рубежа команда России возглавляла гонку, но Эдуард Латыпов не справился со стрельбой и ушёл на два штрафных круга.



За российскую команду выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.



Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после провальной концовки эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Не думаю, что у меня будет какой-то комплекс. Делаем выводы, работаем дальше. Это биатлон: сегодня одно самочувствие, завтра — другое. В любом случае это опыт, который поможет мне стать сильнее в дальнейшем. Даже негативные моменты нужно преобразовывать в плюс, извлекать из них что-то, что поможет стать сильнее. Без ошибок ты не станешь лучше, не станешь чемпионом. Думаю, у любых великих спортсменов были ошибки. И великими они стали, потому что никогда не останавливались и двигались дальше.



На данный момент я опустошён. Перед масс-стартом пока нет эмоций и сил. Впереди два дня, чтобы отдохнуть. Я надеюсь, что получится собраться, восстановиться и показать хорошую гонку.



В «Инстаграм» заходить не буду. Зачем? У меня гонки впереди. Люди могут писать, это их право. А тем, кто поддерживает, нашим болельщикам спасибо большое. Они всегда с нами, несмотря ни на что», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лучшие фото с мужской эстафеты — в фотоподборке «Чемпионата».