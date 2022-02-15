Кристиансен: я был в полной отключке. Очнулся — мы выиграли золото

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал победу национальной команды в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Кристиансен бежал последний этап. На протяжении долгого времени в гонке лидировала Россия, однако два штрафных круга Эдуарда Латыпова на последней стрельбе отбросили россиян на третье место.
«Чувствовалось очень большое давление, но мне удалось провести идеальную гонку. Я был в полной отключке или ничего не помню, но очнулся, и мы выиграли золото.
Как отпраздную? Сначала надо потеплее одеться, а потом, может, выпью чего-то другого, кроме воды, в столовой. Посмотрим, что у них там есть», — сказал Кристиансен после гонки.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 15 февраля 2022
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